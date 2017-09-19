〈北部〉中壢經典民歌、台語金曲兩場演唱會 10月登場

2017-09-19

10月1日於中正公園

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區人口突破四十萬人，市府規劃草地野餐等慶祝活動，市長鄭文燦昨天前往龍岡里集會所，宣傳十月一日在中正公園舉行的「經典民歌演唱會」、十月十四日在龍岡大操場舉行的「台語金曲演唱會」，並說明市府在龍岡地區規劃的重大建設，增加文化、運動、社福等設施。

10月14日在龍岡大操場

鄭文燦表示，市府規劃龍岡亮點計畫讓龍岡地區變身改造，進行排水路更新改善淹水；龍岡路第一期拓寬工程，一併完成電纜地下化以及人行道工程，龍岡路第二期拓寬工程將待內政部審議通過後動工；中山東路正進行拓寬，將打通到龍慈路；龍慈路也將打通連接六六快速道路。

鄭文燦說，市府還在龍岡大操場設置天幕球場；龍岡森林公園規劃為「花開富貴天幕廣場」；與六軍團協議發展「龍岡藝術館」，與軍方共同使用，可播放電影及表演活動；龍岡萬坪公園規劃設置龍岡國民運動中心；異域故事館的二樓及五樓分別規劃龍岡親子館及小型社區電影院。

中壢區長林香美表示，演唱會的主題為「幸福樂夜，緣來有你」，兩場演唱會演出卡司堅強，均在晚上七點登場，經典民歌演唱會邀請潘越雲、萬芳、周治平、殷正洋、黃仲崑、南方二重唱、李明德；台語金曲演唱會邀請黃乙玲、王識賢、陳雷、孫淑媚、李千娜、賴銘偉、曹雅雯。