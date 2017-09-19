〈北部〉畜牧場臭味惹怨 議員促市府設輔導團

2017-09-19

〔記者陳昀／桃園報導〕市議員謝彰文接獲許多民眾抱怨，多家養雞場、養豬場臭味重，鄰近居民不但得長期忍受臭味，且房價直直落，好幾件更是陳年舊案，她昨天在市議會質詢，畜牧登記「一證永久有效」，但飼養方法、設備標準應該隨時代改變，且業者就算有設備也未必確實使用，要求環保局、農業局成立跨局處專業輔導團隊；農業局說，目前有多項輔導措施，每年也編列一千萬元補助污染防治設備，若業者有污染行為，農業局即會通知環保局稽查、開罰。

議員指稽查速度慢 無法遏止違規

市府農業局長郭承泉強調，會查核畜牧場是否確實登記，並請環保局加強稽查周邊的空氣及水污染。但謝彰文指出，桃園有五五九家已登記畜牧場，以農業局平均每月查核廿五場次，要查核完所有業者需近二年，顯示稽查根本無法遏止違規業者，應該從源頭輔導。

謝彰文說，平鎮區鎮興里倚翠園社區、福林里東豐路一帶、東勢里富貴吉祥社區等都是「受災區」，要求市府成立輔導諮詢團隊，積極管理畜牧場。

郭承泉指出，農業局今年四月啟動畜牧場查核，至今已查核一七九場次，要求沒有合法取得登記的業者限期改善，未改善就依法處分，今年有二家因未取得登記，各被裁罰三萬元。

農業局：已編千萬預算 補助合法業者

他說，被裁罰的畜牧場，後續的污水排放、臭味改善等情形都會列管，農業局今年也編列一千萬元預算，補助合法畜牧場、飼養場，購置各項污染防治設備，減低污染。

環保局：氣味稽查不易 應從輔導解決

環保局長沈志修表示，只要接獲民眾陳情或農業局通知，都會發動稽查並依法處置，但氣味的稽查不易，加上畜牧業者大多不是惡意製造污染，仍傾向由農業局輔導改善，較能真正解決問題，希望讓產業、居民和平共處。

農業局漁牧科科長高明．帕桑補充說，每家畜牧場購置污染防治設備的金額不一，最高可補助五成，農業局也經常宣導告知新技術與新設備，像是在飼料中加益生菌、酵素，降低糞便臭味等，積極輔導業者改善。