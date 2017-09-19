〈北部〉東澳獨木舟、漁船喬航線 又破局

2017-09-19

縣府：有共識才會解禁

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭東澳漁船和獨木舟業者航線喬不攏，縣府決議暫封閉南向神秘沙灘航線，直到雙方達成共識，確保安全無虞才會解禁。孰料，原船家與多數獨木舟業者已達成共識，卻有某業者在臉書貼文表示意見，隨即引發漁民怒火，雙方在臉書筆戰，戰場還延伸到昨早協調會上，兩邊氣氛火爆，不歡而散。縣府工旅處指出，等雙方達成共識，遊客安全也無虞後，才會解禁。

東澳獨木舟風氣盛行，因周圍有定置漁場，使得獨木舟航道必須與漁船交會，加上業者未取得許可，影響遊客安全，縣府九月七日召集雙方協調，決議在安全無虞前，南向的神秘沙灘路線暫時封閉。

獨木舟業者也在協調會後和當地船家協商，最後達成共識，同意避開早上五點至八點漁船進出港時間，也不干擾釣客、定置漁場作業；若要前往南邊神秘沙灘，則改用動力船拖行，迅速通過漁港航線，此一決議也獲多數漁民及獨木舟業者支持。

不過，在協商過後，卻有業者私下在網路開砲，還舉法令認為「動力艇本身就應禮讓無動力船隻」、「大海是屬於大家的」，未料此番說法引爆漁民怒火，兩邊在臉書互戰。

昨縣府再召開協調會，但船家及獨木舟業者對航線仍未喬攏，最後兩邊不歡而散，只能維持先前決議，開放烏岩角路線，南向往神秘沙灘路線則持續封閉，形同雙方原先達成的共識付諸流水。

有業者私下表示，原本雙方針對航線問題已談妥，幾乎取得九成以上漁民贊同，無奈旁生枝節，導致雙方互信基礎破裂，只能再重頭來過。

東澳獨木舟有兩條熱門航線，往北到烏岩角，往南到粉鳥林及神祕沙灘；縣府工旅處副處長池騰聯強調，往南航線會與粉鳥林漁港漁船交會，有安全疑慮，在漁民及獨木舟業者未達共識前，不會解禁。