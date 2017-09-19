〈北部〉閒置地將變綠地 竹市港南居民樂

2017-09-19

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市濱海地區港南里內有一千六百八十平方公尺（約五百零八坪）的空地長期閒置，不僅雜草叢生、光線陰暗，也影響社區品質，新竹市府啟動閒置荒地變公園綠地的改造工程，昨天由市長林智堅與民代們舉行動土典禮，預計兩個月後提供居民休憩散步的好所在。

市府城銷處表示，港南里農村社區內有一處荒地長期閒置，除雜草樹木叢生、光線陰暗，周邊人行步道更被雜草阻隔，居民走不進去，有如社區治安死角，市府啟動公園工程計畫，把荒地改造為寬敞、光線明亮、綠意盎然的休閒空間，將提供居民多一處傍晚散步、活動的空間。

林智堅說，市府推動的「掀綠計畫」，活化閒置空間，包括樹林頭公園、虎林棒球場、錦華街停車場等都是國防部閒置土地，如今都成為社區居民親子散步運動的好所在，市府再針對社區內閒置的荒地啟動改善計畫，期許透過社區綠化工程，讓居民多一處戶外綠地休閒空間。

活化轉型再利用 11月中完成

城銷處長顏章聖表示，港南里閒置空間活化轉型再利用，將會重新鋪設草皮，移除既有雜亂設施，透過綠美化讓公園與周邊社區融合，提供明亮的休閒空間，工程約兩個月，預計十一月中旬完成。

除鋪設綠地草皮，公園內也會設置滿足老人、中年人、小孩各年齡層的體健設施，像三人單槓、盪鞦韆、漫步機、踏步機等運動器材，提升公園使用多樣性，讓居民新增可休閒運動、散步的好所在。