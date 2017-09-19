〈北部〉桃園環保科技園區 打造全區光電屋頂

2017-09-19

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市長鄭文燦昨與桃園環保科技園區廠商代表，出席桃園首座百分之百全綠能光電屋頂工業區啟動記者會。鄭文燦表示，環保科技園區的所有廠商都將建置光電屋頂，明年底可完成並開始發電，估計年發電量可達五百萬度，年減碳量相當於七座大安森林公園。

鄭文燦說，全台四座環保科技園區，營運績效最好的就是位於觀音區的桃園環保科技園區，園區的廠商們能達到百分之百建置全光電屋頂，是響應綠能政策的最佳示範。

鄭文燦表示，桃園年用電量占全國十三．六％，是全國用電大戶，市府從二○一五年起積極推動發展綠能，已在全市一○八所學校設置太陽能屋頂，並建設兼顧生態及景觀的光電埤塘，開發綠能發電。

市府環保局副局長劉建中說，桃園環保科技園區有廿七家廠商進駐，有四家尚未建廠，其餘廿三家在環保局的媒合下，都響應設置綠能光電屋頂，目前正與太陽能板公司洽商建置，預計明年底可完成設置、開始發電。

劉建中表示，環保科技園區設置太陽能板有兩種方案，一是園區內廠商讓太陽能板公司到自家廠房屋頂免費裝設，發電全數賣給台電，再依比例各自分配賣電收入；二為廠商自費架設太陽能板屋頂，賣電所得全歸廠商。他說，依經濟部能源局訂定的收購電價一度為四塊多，園區全面發電後，每年賣電收入約有兩千萬元。