〈北部〉花1.1億安置世大運泳池 議員批不符效益

2017-09-19

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市政府無償爭取到世大運時使用、造價一億七千八百萬元的兩座「組裝式游泳池」，將編列一億一千萬元預算分別增設天幕、淋浴等附屬設施及加熱設備。但市議員蔡永芳昨天在市議會質疑天幕泳池不符民眾需求，且十年保固期滿後的維護更是問題；體育局長夏金興回應說，期滿可以拆除改為籃球場，此語引來市議員黃敬平說，只打算用十年卻耗資上億，不符經濟效益，確實應該再評估。

夏金興會後表示，桃園的場地最符合教育部體育署理想時程，能讓泳池儘速重啟功能，十年後若想更改其他用途也很方便，他雖不敢斷言泳池十年後一定還能使用，屆時得請專家再評估，但也不代表泳池只能用十年。

蔡永芳指出，天幕泳池屬半開放空間，隱密性、保暖度都不足，加熱設備成本也跟著提高，廿五米游泳池深度一八○公分、有六個水道，五十米游泳池深度二百公分、有十個水道，深度過深、水道過多，在教學、一般使用及救生上都不太方便。

保固期10年 後續維護一大問題

蔡永芳更說，「組裝式游泳池」是從國外進口，十年保固期一過，要如何維護更是問題，十年內桃園市不太可能舉辦國際賽事，如果花大錢卻不能符合民眾需求，體育局應該評估效益後，再決定要不要接受這份「禮物」，否則直接打造ＲＣ（鋼筋混凝土）結構的泳池，還比較省錢。

根據資料，二○一四年興建的龍潭高中溫水游泳池，除廿五米泳池，另規劃ＳＰＡ池，採綠建築設施，總經費約六千四百萬元；二○一三年興建的楊梅國中溫水游泳池為三層樓建築，有廿五米泳池及ＳＰＡ池、三溫暖等設施，總經費約六千七百萬元。

首座組裝式泳池 體育局：值得嘗試

夏金興會後坦言，事前確實未做評估及比較，但這是國內第一座組裝式游泳池，值得積極嘗試；市府為了造福多數市民，會將池底墊高、降低深度以保障安全；雖然詳細規格和收費方式都尚未擬出，但保證可達到不虧錢與嘉惠市民的雙贏目標。