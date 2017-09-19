〈中部〉打造單車城市 台中市府推3年3競技路線

2017-09-19

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府積極打造自行車城市，一○三年起串聯自行車道共六百一十一公里，並建置iBike二百一十四站、自行車六千二百八十輛，市長林佳龍十八日表示，自行車是國際交流共通語言，將結合運動與觀光發展城市特色，提升台灣能見度。

觀旅局長陳盛山在市政會議說，台中連結自行車運動、觀光、物流及行銷產業，一○三年起逐步連結單車道節點，目前中央及地方共完成六百一十一公里。其中觀旅局完成二百四十五公里，並導入花博意象，提升單車道品質。

他又說，「台中自行車嘉年華」自一○四年列入交通部活動之一，一○五年舉辦中彰投苗自行車騎士大會師，今年也結合其他活動擴大宣傳效益，並由副市長林陵三率團至日本宣傳花博，拓展城市外交。

交通局長王義川說，iBike已建置二百一十四站，提供六千二百八十輛，逾一千二百五十萬人次使用，明年擴大到三百站、九千輛；運動局長王慶堂也說，三年開出三條國際級競技路線，鰲峰山自由車場規劃為國際級場館及訓練中心。

林佳龍指出，不管到歐美還是港澳星馬，只要談到台中是捷安特、美利達的製造城市，都受到熱烈歡迎，自行車可說是最討喜的城市交流方式，是國際交流共通語言，可藉由爭取國際競技運動，拓展台中自行車城市品牌形象。

林佳龍也說，自行車還能結合文創與觀光旅遊商圈，是串聯所有產業十分重要的媒介，台中可藉由產業優勢，加上氣候溫和，發展自行車作為運動、交通或觀光都很合適，期待發展成為台中特色，提升台灣能見度。

受邀與會的台灣環法業餘自行車賽協會秘書長陳麒文，讚許台中推廣自行車不遺餘力，但並無職業選手，期待能培育在地選手；產業部分，除美利達及捷安特，還有上百家供應商，可藉由競技運動，將產品推向世界；市府也能進行運動商圈地圖，帶動地方消費。