〈中部〉科博館31年 迎第9千萬人次訪客

2017-09-19

館方預估下週可望出現

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年開館邁向第卅一年的國立自然科學博物館，致力推廣科普教育，今年參觀人次更將突破九千萬大關，館方預估下週可望出現第九千萬人次紀錄，館方除預告會送上十年免費入館證特殊大禮外，更將推出新的吉祥物，迎接新里程時代的到來。

迎接新里程 將推出吉祥物

科博館七十五年元旦對外開放，致力啟蒙民眾科學興趣，持續推出具教育意義且多樣化的展覽活動，每年參觀人數近三百萬人，今年開館邁向卅一年，館方統計參觀者已累積八千餘萬人次，最近甚至直逼九千萬人次大關。

科博館指出，該館在設立之初，就是希望透過科技整合，將科普知識在生活化、藝術化的概念下設計主題展示，備受好評吸引國內外遊客。

今年跨過開館三十而立之年，科學中心推出全新展區「物理世界」，讓民眾玩科學，近期推出包括象群特展及「敦煌風華再現續說石窟故事」、「南太平洋的珍珠索羅門群島」等特展，科博館統計，光是一個暑假就有十二萬人購票進館參觀，加速參觀人次逼近九千萬。

幸運兒將送10年免費入館證

科博館指出，截至昨天參觀人次已達八千九百八十五萬零四百五十人次， 預計下週可望衝破九千萬人次大關，目前全館人員均嚴陣以待，準備隨時迎接這名幸運民眾誕生，屆時會送上十年免費入館證給第九千萬名購票民眾，九千萬人次前後購票入場的民眾也會送上小禮物。

此外，為紀念這個新里程的到來，第一代吉祥物「科科龍」與「博博龍」長期陪伴民眾，將重新設計吉祥物，今年陸續完成館內外普查，了解大眾對科博館吉祥物的期待與看法，已委請專家加入發想設計，預計十月推出全新的吉祥物家族跟大家見面。

配合參觀人次將破九千萬大關，館方強調，對於以科普教育為起點的博物館而言，是極大鼓勵，未來會持續提供更精采的展覽內容及科普資訊平台服務，讓民眾看見科學趣味。