〈中部〉清境農場黃金奇異果 甜度勝進口

2017-09-19

〔記者佟振國／南投報導〕想吃奇異果，也有國產貨！南投縣仁愛鄉清境農場是國內少數適合栽種黃金奇異果的地區，農民林敏聰、林瑞文父子費時十七年育苗嫁接，栽種一公頃的黃金奇異果園，因地利之便，果實接近成熟才採收，甜度高並散發濃郁果香，品質更勝進口貨，為國產奇異果打響名號。

林敏聰、林瑞文父子 栽種17年

今年八十三歲的林敏聰，在清境農場種水果近半世紀，原本種蘋果、水蜜桃，但易受氣候、風災影響，苦思轉型，九二一災後隔年從桃園友人處獲得黃金奇異果的苗株，決定嘗試栽種。

林敏聰與經營民宿的兒子林瑞文共同打拚，幼苗種下後第六年才開始結果，果園開支全賴民宿收入支撐，他們一度擔心無法成功，如今十七年過去，從僅有的一株幼苗，變成一公頃的果園，除了比例最多的黃金奇異果，還有綠色品種，產期每年九月至十月中旬，固定於連鎖大賣場及網路宅配銷售，總是搶購一空。

地利之便 接近成熟才採收

國產黃金奇異果與進口的價格差不多，一顆約廿五至卅元，但國產奇異果佔地利之便，農民可以接近成熟時採收，甜度可達廿度以上，幾乎比提前採收的進口奇異果多一倍。

林瑞文自豪說，黃金奇異果透過無毒有機栽培，利用燈照及生物科技誘捕或驅趕蛾類、果蠅等害蟲，外加套袋保護，果實通過檢驗才送到消費者手中，還有消費者連皮吃下，營養價值更高，近年不少農民前來求取苗株與栽培管理經驗，林敏聰不藏私，傾囊相授，盼望更多農民栽種，不必仰賴進口。