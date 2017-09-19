〈中部〉扯！側門未開 湖東國小童爬牆放學

2017-09-19

〔記者陳冠備／溪湖報導〕彰化縣溪湖鎮湖東國小約有九百多位學生，上下學時間校方會打開正門與北側校門分散人潮，但北側校門經常因故未打開，有學生不想繞道百公尺到正門，只好爬圍牆放學，家長曾多次向學校反映，但成效有限；不料，本月八日放學時北側門又沒開，平常約有近百名學生由此進出，當天約有數十名學童爬牆放學，家長憤而向媒體投訴，希望湖東國小正視學生安全。

家長多次反映無效

該名家長表示，接送孩子上下學路線，多以北側門為主，但校方多次放學時間沒開北側門，在正門擠成一堆，造成很大困擾，有些學童為了趕快與家長會合，就爬上近兩公尺高的圍牆離開，小學生個頭小，景象險象環生，向導師反映，導師說都有回報，但未開北側門狀況還是屢次發生，感慨放學回家的路好難。

記者前往查看，有不具名的老師表示，放學時段北側門有時會比較晚開啟，也曾目擊學生爬牆，當場有規勸學生改走正門，校方上學期末也為此開過校務會議，負責開啟北側門的總務處事務組負責人還向大家保證不會再犯，怎知才開學不到二週，就發生一次遲開、一次沒開，頗感無奈。

校長︰已口頭告誡技工

湖東國小校長胡寶元說，放學時間未開校門確為校內作業疏忽，因當天負責開門的四名人員有兩人請假，其中楊姓技工忙著修繕材料，忘記開校門，已口頭告誡勿再犯，另名工友年紀較大，鑰匙多由楊姓技工保管。未來北側門若因故未開啟，會提早廣播請學童改走正門，並請導護老師與志工媽媽幫忙督促引導，禁止再發生學生爬牆。

教育處︰調查管理疏失

縣府教育處處長鄧進權表示，這明顯是校園內部管理出現問題，上下學時間校門本來就要開啟與導護，校方沒盡到責任，還發生學童集體爬牆離譜行為，疏失究責已請督學進行調查，並請校方安排學童對違反行為認知進行生活教育。