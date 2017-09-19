〈中部〉還本金不法拍 義竹農會理債雙贏

2017-09-19

記者蔡宗勳／專題報導

銀行業對欠償土地貸款的債務人，慣用法拍途徑追回放款，嘉義縣義竹鄉農會反其道而行，對遇此窘況的魚塭貸款人，採協商同意分期償還本金的方法相待，既保障農會債權，也讓漁民保有財產，被認為「足感心」。

義竹鄉雖不靠海，卻是台灣重要養殖專業區，曾是養鰻外銷日本的重鎮，出過多位億萬富翁，當年一甲地魚池市價動輒千萬元，傳出台灣中油公司第八輕油裂解廠可能落腳鄰近的布袋鎮廢鹽池時，甚至喊價至二千萬元，有人大舉借款購地，一甲地要貸個八百、一千萬元輕而易舉，義竹農會信用部雖較銀行保守，仍可核貸七、八百萬元。

未料後來八輕不來，台灣鰻魚外銷市場又遭中國低價傾銷競爭而幾乎停擺，漁民虧損累累，無力繳交本息，想求售魚池變現，一甲地卻崩盤至三、四百萬元還人問津。

漁民保住土地 農會不留呆帳

「不走法拍途徑，並非圖利債務人，而是要確保農會債權。」義竹農會總幹事翁永寧說，民國九十到一百年間，義竹、布袋養殖漁業最黯淡的時刻，債權銀行對漁民債務人大多採拍賣魚池手段追討，漁民一甲地貸款七、八百萬元，債務往往還有五、六百萬元，法拍價僅二百多萬元，之後債務人一無所有，農會則有四、五百萬元呆帳，兩敗俱傷。

翁永寧說，一位積欠八千多萬元的漁民，目前剩四千多萬元，名義上還是十五甲地的大地主，另一位積欠六千多萬元，每年最少還二百萬元，去年去世後，家人有誠意還款，但盼先降為五十萬元，農會也同意。

據了解，目前魚池行情回升到每甲四百餘萬元，超過債務人積欠的本金，義竹農會債權獲得確保，原本面臨破產的漁民也保住家產，做法值得其他金融機構參考。