〈中部〉衛福部長看食安大樓 嘉縣長「討公道」

2017-09-19

〔記者蔡宗勳、曾迺強、王善嬿／嘉義報導〕衛生福利部長陳時中昨到嘉義地區了解長期照護及毒品防治等業務，視察即將完工的嘉縣「永在食安大樓」時，縣長張花冠以「嘉義離台北太遠，但離天堂太近」做比喻，指或許地理因素讓衛福部感覺嘉義較遠，希望中央對都會及鄉村長照資源計算應有所區別；陳時中回應，會和農委會好好合作，讓嘉義縣民得到良好的照顧。

張花冠表示，衛福部食品藥物管理署從未派人下來，就說嘉縣食安大樓能量不足，令人不服，也質疑部長被下屬和幕僚矇蔽；當初為了帶給消費者信心，嘉縣靠自力向各界爭取興建符合國際標準食安大樓，希望中央不要如同馬太福音寓言的馬太效應（富者可獲得更多資源，貧者甚至遭掠奪），造成城鄉差距拉大。

陳時中另由副縣長吳芳銘陪同訪視女性藥癮者中途之家「蛻變驛園」及大林鎮明和社區失智社區服務據點；陳時中說，嘉縣失智照護據點結合縣府、中正大學及大林慈濟醫院共同推動，效果相當不錯，像明和社區延緩失智失能走向科學化方式進行，更能符合地方真正的需要。

陳時中轉到嘉義市衛生局、衛福部嘉義醫院了解長照2.0實施情形，以及毒品危害防制中心作為，市府社會處長張元厚反映民間機構向政府核銷經費等問題，陳時中允諾，地方政府、民間機構對長照2.0政策意見，本月底可一併提交衛福部討論。