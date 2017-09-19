〈中部〉《花博追加減預算》無計畫報告書 藍議員怒撕預算書

2017-09-19

〔記者張菁雅／台中報導〕市議會十八日起召開臨時會，台中世界花卉博覽會特別預算第一次追加減預算案順利通過一讀，但國民黨議員不滿市府未提供各分項計畫內容，怒撕預算書，並強調「沒有計畫報告，就沒有預算編列」。市府則承諾在廿日前提供議員指定的資料。

市府主計處長蔣建中昨報告花博追加減預算，他表示，此次將追加農業局「農產運銷加工輔導」計畫經常門五億四千六百九十六萬九千元，並追減農業局「一般建築及設備」計畫資本門預算共四億一千六百九十六萬九千元，以及建設局「公共建築企劃興建」計畫資本門一億三千萬元，追加減後預算數為八十六億七千五百萬元，總額不變。

國民黨議員顏莉敏、李中表示，花博特別預算當初送審時含有計畫報告，議會在一○四年審查時一毛未刪；但市府七月提送花博特別預算追加案，將資本門追減的八億餘元追加到經常門，國民黨團認為不妥，市府撤案後，這次又再提花博追加案，調整額度為五億餘元，二個月少了三億元，難道七月送的八億餘元是兒戲？

顏莉敏也說，這次追加案未說明分項計畫，議員也未拿到相關報告，無法幫預算背書，「沒有計畫報告，就沒有預算編列」。

議員楊正中指出，農委會五月發文給市府，同意補助花博十三億元，附帶條件是有六億元應做為「花博展後三年發展費用」，但在預算書看不到相關科目，代表花博特別預算已嚴重超編六億元。他痛罵預算書內容是假的，氣得當場撕毀預算書。

市府副秘書長郭坤明指出，會盡量提供議員所需資料，議員若看完資料覺得不足處，可向市府提出需求，市府將進一步提供資料。

議長林士昌表示，花博特別預算案排定在廿一日專案報告，市府同意在廿日前提供議員指定的資料。林士昌最後宣布花博特別預算第一次追加減案完成一讀。