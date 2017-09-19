〈中部〉軍公教加薪 林佳龍：首年盼中央補助

2017-09-19

〔記者張菁雅、黃鐘山／台中報導〕行政院長賴清德日前宣布軍公教加薪三％，並將補助十四個縣市增加的人事費用，六都因財政穩健，則不予補助；台中市議會民進黨團十八日為市府抱不平，呼籲中央應一體適用、全額補助，不該懲罰「財政模範生」。

市長林佳龍指出，對軍公教人員加薪持肯定立場，正式編制、約僱人員、臨時人員都是市府同仁，全部納入調薪對象，不過，雖然台中市府財務狀況穩健，但明年總預算的行政程序短時間內變更會有困難，因此，建請中央第一年能援例補助，而援例補助對財政表現較好的地方政府，也是一種鼓勵及肯定。

綠議會黨團籲中央全額補助

民進黨團總召何文海表示，市府正式人員約一萬六千六百人、臨時人員約四千四百人、約聘雇人員約一千二百人，加薪所需費用達十五．五億元，雖然市府財政穩健，相較其他縣市確實更有能力負擔增加的人事費，但中央若以此理由不補助經費，無疑在懲罰「財政模範生」，因此，建議中央比照一○○年軍公教加薪的模式，以專案補助方式，補足第一年增加的人事費，讓台中市的各項建設能夠順利推動。

預算已送議會 來不及重編

民進黨團副總召邱素貞、議員謝明源、翁美春指出，軍公教加薪可刺激民間消費與經濟成長，黨團支持，但台中市明年度總預算案將送市議會審查，已來不及重編，黨團不希望因為加薪而排擠建設及社會福利預算。

議員張雅旻、張玉嬿也說，民進黨團將提案建請中央補助加薪所需的人事費，並呼籲市議會四大黨團不分藍綠共同連署。

藍議員：誰請客就誰買單

國民黨團書記長李中則表示，中央幫軍公教加薪是好事，地方樂於支持，但「誰請客就誰出錢」，這是天經地義，不應中央請客、地方買單，所以不必民進黨團連署拜託，中央就該補助人事費。