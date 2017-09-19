〈中部〉滅蟻動起來 集集示範製作餌劑

2017-09-19

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣鄰近山區多個鄉鎮，近來飽受俗稱小黑蟻的疣胸琉璃蟻入侵之苦，尤其集集鎮內學校，為防止螞蟻跑進教室，還布設痱子粉防線阻絕螞蟻，只是效果有限，昨鎮長陳紀衡與公所人員到學校發送餌劑與配方傳單，並示範簡易餌劑製作，盼讓民眾居家防治，減少蟻害困擾。

鎮長到校發送餌劑及配方傳單

集集鎮內各級學校近期反映螞蟻頻頻跑進教室，干擾學生上課，尤其永昌國小還用痱子粉阻絕螞蟻入侵，但效果有限，惟使用殺蟲劑或痱子粉僅是治標，根本之道還是要以餌劑讓螞蟻取食回巢，才能減少族群數。

陳紀衡表示，日前購入的餌劑與餌食檯，昨起發送至各學校，另針對公園、行道樹，也會以噴藥減少螞蟻數量，只是防治需要長期抗戰，公所礙於財源無法全鎮配發，但民眾可到食品材料行購買硼砂，在稀釋十至廿％的糖水中，加入一至三％硼砂，再放進以寶特瓶裁切的餌食檯，置於戶外螞蟻路徑，持續一到二個月，就能逐漸看到成效。

陳紀衡昨也在永昌國小示範簡易餌劑，他說，民眾可用「一：十：四十」的比例，調出廿四克硼砂、二百四十克的砂糖，以及九百六十西西的清水，將水加熱溶解砂糖後，再放入硼砂調勻即可，希望全鎮共同防治，強化滅蟻效果。

陳紀衡也強調，防治螞蟻最佳時間是在四、五月，最好是在夏天的婚飛期之前，若做好防治，還能減少俗稱小飛蟻的扁琉璃蟻飛進民宅，因此明年也將提早配發硼砂給鎮民，盼全鎮動員防治，控制蟻害災情。