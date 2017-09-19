〈中部〉不甩中央 彰縣違章工廠緩5年處理

2017-09-19

8家工廠列首拆 將就地輔導

〔記者林良哲／彰化報導〕不甩中央拆除政策！行政院將執行「拆除農地上新增違規工廠」專案，而在首波拆除行動中，彰化縣有八家工廠將被列入，但彰化縣府昨天強調，將以「就地輔導」方式處理這八家工廠，不會直接拆除，另外針對全縣六千多家違章工廠，也將依據「五不一絕對」原則，提出五年緩衝期限，在此期間內將不會對違規工廠進行任何裁罰。

逾6千家 依五不一絕對處理

前行政院長林全在今年七月間宣示，將執行「拆除農地上新增違規工廠」專案，昨天由農委會召開記者會，鎖定在二○一六年五月二十日新政府上台後新增的農地工廠，並核定首波拆除有十七件，依縣市區分，以彰化縣八件最多。

雖然農委會信誓旦旦要拆除違章工廠，但本月十二日，多位民進黨籍縣議員在議會聯合質詢，要求縣長魏明谷表達縣府是否配合中央政策。魏明谷強調，不會在沒有無配套措施下，強制拆除違章工廠，並提出「五不一絕對」原則，所謂「五不」是指違章工廠只要不污染農地、不污染河川、不污染空氣、不影響公安以及不逃漏稅，彰化縣政府朝就地輔導，而「一個絕對」就是從即日起（九月十二日），絕對不能在農地上蓋工廠。

縣府昨天召開記者會，針對如何處理農地上的違章工廠進行說明。縣府建設處長戴瑞文表示，彰化縣的未登記工廠將以「就地輔導」為主，雖然中央政府執意要拆除其中新建的八家，但現有的工廠只要不是在今年九月十二日之後興建者，並符合「五不」原則，就不會遭到拆除，然而自九月十二日開始，絕對不能興建違規工廠，只要發現有新增情況，一定會即報即拆，縣府也會在明年編列一千萬元的拆除經費，希望能嚴格執行。

縣府︰5年後未合法 一定處理

戴瑞文指出，至於全縣的六千多家違章工廠，縣府也給予五年的緩衝期，此期間內將不會進行任何裁罰，並依照工廠管理輔導法等相關規定，輔導業者進入合法工業區或申請土地變更使用，但五年期限後，若是仍未取得合法身分，縣府絕對會加以處理。

而彰化縣的政策是否和中央政策不同調？戴瑞文強調，縣府不反對拆除違章工廠，但每家工廠都有八至十名的員工，拆除後員工可能會失業，將造成嚴重的社會問題，而且工廠拆除後會產生大量的廢棄物，必須有相關的配套措施才能執行，彰化縣府會向中央反映這些問題，希望來共同解決。