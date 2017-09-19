〈中部〉捉食蛇龜？ 古坑山區見誘捕籠

2017-09-19

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕古坑山區傳出有人設籠誘捕保育類動物食蛇龜，造成山區食蛇龜數量減少，雲林縣府農業處指出，去年曾接獲民眾檢舉查獲誘捕者依違反野生動物保育法移送，提醒民眾，不要任意捕捉或誘捕以免觸法。

古坑華南、樟湖山區民眾近來發現山區溪旁草地有許多誘捕籠，裡面放有腐肉、水果等誘餌，村民推測是要捕捉食蛇龜，詢問田地主人都說沒有放置，其中有一個籠子捉到一隻田鼠。

縣議員沈銘恭指出，多次聽樟湖村民反映許多外地人到樟湖後棟子溪附近捕捉食蛇龜，捉到食蛇龜一隻以數千元代價賣給專門收購的不肖業者，然後再非法走私到中國，村裡的食蛇龜數量大幅減少。

農業處森林保育科科長陳炳坊指出，去年農業處接獲民眾檢舉古坑山區有民眾以誘捕籠捕捉食蛇龜，會同保安警察第七總隊第六大隊前往埋伏，逮捕到三名嫌犯，且救出六隻食蛇龜，嫌犯辯稱不知食蛇龜是保育類動物，捉回家飼養觀賞，訊後依移送法辦。

沈銘恭指出，食蛇龜不吃蛇卻稱食蛇龜，是全台唯一陸棲龜類，棲息在海拔一千公尺以上的淺山森林、丘陵、平原，早年雲林古坑、斗六山區很常見，因為遭盜捕嚴重數量驟減，屬珍貴稀有二級保育類動物，地方未來考慮向相關單位申請復育。

農業處表示，保育類動物復育目前以學術、研究為主，地方要申請恐有困難，縣府會加強巡查，並提醒民眾，發現野生動物不要隨意捕捉或帶回家飼養，以免觸法。