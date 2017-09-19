〈中部〉1.5萬片樂高 造出1.2米同安船

2017-09-19

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕故宮博物院南部院區即起推出「王得祿與同安船特展」、「明清緙繡展」及 「錦繡繽紛亞洲職品展」三大強檔，最令人注目的王得祿與同安船特展，除別出心裁地結合3D、VR科技同廳展出， 還有一艘舉世無雙的樂高版同安船縮小版模型，人氣紅不讓。

積木藝術家花3個月完成

故宮還邀請積木藝術家、中醫師黃彥智費時三個月，用一萬五千塊積木拼出全世界唯一樂高同安船；黃彥智說，同安船模型高約一．二公尺，是他設計的海船尺寸最大的，創作過程必須考究歷史、比例，故宮為此訂製穿著清朝水師服的樂高人。

故宮南院推出王得祿特展

王得祿是清代嘉義人，生前曾任福建水師提督、浙江提督，率領同安船隊剿滅海盜集團，死後追贈伯爵，並晉加太子太師，是清代台灣人官位最高者，故宮南院所在的嘉縣太保市，就是王得祿故鄉，並因其曾官拜「太子太保」而命名。

南院昨辦三展聯合開幕記者會，院長林正儀、香港城市大學副校長林群聲、香港海事博物館總監Richard Wesley、嘉縣長張花冠、王得祿後人王誠明等人與會開展。

林正儀表示，這項展覽除呈現王得祿從年輕發跡，到鞠躬盡瘁的過程，也與香港城市大學及海事博物館合作，結合廣受好評的同安船數位多媒體展，觀眾可透過觸控、3D、浮空投影、虛擬實境等，體驗王得祿當年海上乘風破浪、剿滅海盜的情境。

王誠明代表王得祿後裔借展傳家寶「御賜蟒袍」，工藝之精美，令人嘆為觀止；三大展覽的展期至十二月十七日。