〈南部〉市定「古蹟台南廳長官邸」 2天近千人參觀

2017-09-18

〔記者劉婉君／台南報導〕市定古蹟日治時期「台南廳長官邸」去年初修復完成後，十六、十七日配合「台南市文化資產月」首度對外開放，吸引近千人次參觀，有民眾搬出阿嬤的浴衣和旗袍在古蹟前打卡，重現昔時景象。

穿阿嬤日式浴衣來打卡

台南廳長官邸已有逾百年歷史，整修以來民眾期待可以進入參觀，首次開放除台南在地鄉親前往，還有雲林、嘉義等地的民眾慕名而來，台南市文資處也以「一九二○至一九四○年代」服飾為題，邀請參觀者以符合年代的裝扮，和古蹟留下美好合影。昨天有民眾穿著早期的洋裝拍照，文資處工作人員鄭蘊欣找出阿嬤留下的日式浴衣和旗袍，成為參觀者要求合影的風景之一。

早期婦女的衣櫃裡都有一件旗袍，鄭蘊欣的阿嬤為府城鄭氏家族，迄今仍保存阿嬤留下來的日治時期浴衣和旗袍，配合這次的活動，在廳長官邸前打卡，也留下與阿嬤的特別回憶。

台南廳長官邸建於一八九八年至一九○六年間，為「和洋二館」建築形式，文資處表示，雖然和館部分因曾遭祝融，如今僅留遺跡，但日治時期受現代化影響，不但建築融合西洋風、日式風，當時的服裝也是日式、洋裝、旗袍都有，中、日、西式並存，希望藉由活動，讓民眾體會昭和摩登年代的服裝。

騎鐵馬福安坑水路走讀

昨天同時舉辦的還有福安坑水路走讀活動，參加民眾騎著T-bike，跟著導覽老師邱明賢，走過大南門城、孔廟、基督教浸信會、建興國中、司法博物館等，了解府城過往的水路歷史。