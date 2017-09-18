〈南部〉清潔車駕駛甄試 錄取率僅4％

2017-09-18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府環保局昨舉辦環保清潔車駕駛甄試，報考近二千四百人搶九十五個職缺，錄取率四％，約相當於今年高普考平均錄取率，競爭激烈，許多考生感嘆想當清潔隊駕駛，簡直比國家考試還難。

環保局昨辦理環保清潔車駕駛甄試，分別於鳳山福誠高中、小港高中舉行，原先報名的考生近二千四百人，昨日到考為二千二百多人，缺考一百多人，平均錄取率僅四％，約相當於今年高普考平均錄取率近四％。

環保局指出，這次甄試分為兩階段舉行，包括筆試、資源回收分類，兩項測驗比重各占一半，其中術科考試是將五十個混在一起的回收物，要考生在二十五秒內正確分類到標示回收桶內，時間非常緊迫，考生個個卯足全力，希望能爭取到好成績。

環保局說，這次甄試最年輕者今年才二十歲，最年長為六十二歲，沒有博士學歷者前來報考，依據就業服務法規定，不限年齡、性別、學歷，但須具備職業大貨車以上執照，月薪四萬元，將採統一考試分八區進用，預計正取六十五名、備取三十名。

環保局表示，這次考試成績預定於明天上午公布於市府環保局官網（http://www.ksepb.gov.tw/），錄取者將先以臨時人員進用，通過三個月試用期後，就可成為正式駕駛，享有勞健保待遇。