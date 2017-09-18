〈南部〉市區可賞蝶 金獅湖蝴蝶園開幕

2017-09-18

全台都會區最大網室園

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全台都會區最大的網室蝴蝶園—高雄市金獅湖蝴蝶園，投入四千萬元全新改造，昨天正式亮相，讓人驚艷，觀光局也力推走生態旅遊風的金澄雙湖單車遊。

高雄市觀光局管理的金獅湖蝴蝶園，設立於民國八十八年，目前是全台最大的網室蝴蝶園，但設備略微簡陋。

種類30多種 成蝶350隻

立委李昆澤向中央爭取補助，由觀光局進行改造，包括重新鋪設地坪、南區公園增設兒童遊具、興建一館賞蝶空橋及蝴蝶圍網置換、設置二館室內解說室、3D地景彩繪等工程，總經費約四千萬元。

高雄市觀光局長曾姿雯指出，金獅湖蝴蝶園的蝴蝶種類豐富，蝶種包含大鳳蝶、黑點粉蝶、端紅蝶、黃裳鳳蝶等三十多種，成蝶數量最高達三百五十隻。

新建24公尺賞蝶空橋

觀光局此次新建造全長二十四公尺、挑高四．六公尺的賞蝶空橋，遊客可俯瞰蝴蝶飛舞姿態。

此外，金獅湖蝴蝶園的手作文創基地也正式啟動，有金工、大豆蠟燭、乾燥花等豐富課程，從蝴蝶館的導覽解說到文創體驗，可望成為高雄新的熱門景點。

動作要快 年底前免費

以往免費的金獅湖蝴蝶園，今年底前仍然免費入園，但是明年一月一日起將開始收費（三民區民眾永久免費），票價暫定全票三十元、半票十五元，三歲以下孩童則免費。

金獅湖蝴蝶園開放時間為每週二至週日上午九點至下午三點（每週一休館），導覽預約專線07-3475317。此外，凡二人同行報名手作課程，今年底前享九折優惠。

力推金澄雙湖單車遊

曾姿雯強調，高雄市推廣生態旅遊，除打造蝴蝶棲地外，也規劃遊客來趟金（金獅湖）澄（澄清湖）雙湖單車遊，全程約十二公里，順路到鳥松濕地公園走走，欣賞各種鳥類、昆蟲、植物。