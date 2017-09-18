〈南部〉黃狂蟻肆虐 陸蟹高峰期香蕉灣僅見1隻

2017-09-18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕九月墾丁動物世界原本很精采，除了天空的猛禽，還有陸蟹下海釋幼潮，但陸蟹專家劉烘昌及李政璋昨天夜訪香蕉灣，但本該「大出」的陸蟹奧氏後相手蟹，整夜只觀察到一隻，劉烘昌推判是外來種「黃狂蟻」惹得禍。

墾丁國家公園降海釋幼的奧氏後相手蟹，往年每日高峰可達五千隻，但今年在農曆七月廿五到廿七日最高峰卻放空城，直到昨天凌晨才發現一隻。

佳樂水出現上百隻 歷年最少

有「螃蟹先生」之稱的劉烘昌這幾天到香蕉灣調查奧氏後相手蟹數量，令他傻眼的是，前兩天不見半隻，廿七日終於等到一隻，隨後再轉往佳樂水，雖有上百隻過馬路下海釋幼，卻是歷年最少。

蟻群落遽增 攻擊抱卵陸蟹

「再不防制恐成生態浩劫！」劉烘昌說，香蕉灣的奧氏後相手蟹於靠海側生存，幾乎沒有過馬路風險，但從前年開始，翻開石頭發現的不再是陸蟹，而是瘋狂驚竄的「黃狂蟻」，去年該蟻群落遽增，並發生攻擊抱卵陸蟹行為，佳樂水從每日高峰五千隻降到百餘隻，黃狂蟻應是主因。

劉烘昌指出，黃狂蟻對所有動物都是危害，捕食時以數量優勢圍剿，澳洲陸蟹盛地聖誕島也出現危機，黃狂蟻灑蟻酸讓椰子蟹滲入關節、腐蝕身軀而死亡，再成為食物。

李政璋憂心蟻量遽增已讓「奧蟹」變成稀有動物，且若不儘快防治，「奧蟹」還只是其中之一。

墾管處委學者研擬防治計畫

墾管處表示，去年接獲劉烘昌調查建議後，已編列預算委託彰師大教授林宗岐針對黃狂蟻提出「黃狂蟻入侵狀況調查與防治策略研擬計畫」，期減少黃狂蟻危害。