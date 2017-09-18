〈台北都會〉（台北）513件屋頂違建 拆完又蓋

2017-09-18

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲拆違建成效如何？民進黨市議員周柏雅竟發現，二○一五至二○一七年迄今查報頂樓違建分別為一二五七、七○六、六九三件，結案分別為八三七、三四一、二三二件，違建越來越多，十年至今屋頂違建還有四千多件，其中五一三件是拆了又蓋的重複違建，質疑北市府拆違建喊得大聲，但無法遏止狀況。

建管處︰重建2次以上就強拆

對此，建管處發言人洪德豪回應，針對多次拆後重建的違建，今年已修訂「違章建築拆除作業規範」，同一違建拆除後再度重建達兩次以上者，即函告違建人執行強拆，不再准予自行改善拆除；今年一月以來已處理一二一件違建，其中七十二件自行拆除改善、十三件強拆。

另外，建管處查報完成後，也定期通報稅捐稽徵處對所有權人課稅。

不過，周柏雅指出，根據審計部估算北市查報頂樓違建達七千件，有高達四成案件已逾十年未處理完成，且查報後於同一地點再次重複違建之比率高達八成，部分地方重複違建逾十次以上。而建管處回覆資料則坦言，已逾十年未處理完畢的頂樓違建有四六○七件，其中未結案的重複違建達五一三件。

周柏雅說，市議員可為違建戶協調兩次，市府不接受第三次協調，但市府自打嘴巴接受協調違建，一大堆違建都協調超過三次；市府並未延續柯市長上任之初拆二二六處違建的精神，難怪柯近日不敢講「違建是國恥」。

周柏雅說，北市府應提出方法有效遏止違建，嚴正公平執法、樹立公權力，不能再放水；他舉例，過去有關單位也曾將重複違建者移送法辦，法院若判斷未影響他人公安，則會輕判。