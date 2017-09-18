〈台北都會〉輪椅青年不喪志 造型氣球送歡樂

2017-09-18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕現年廿九歲的黃文甫，兩年前不慎從高處摔下造成脊髓損傷，正值青春年華的他，從原本活蹦亂跳變成無法走路，難過得一度想放棄自己，幸好在其他傷友鼓勵下，走出受傷陰霾，到脊髓損傷潛能發展中心學習製作造型氣球，希望以一技之長，散播歡樂給每一個人。

脊髓損傷潛能發展中心近日在台大體育館舉辦手摺造型氣球義賣活動，長相清秀的黃文甫格外引人注目。黃文甫表示，受傷前在印刷工廠擔任電腦雕刻員，因修繕自家屋頂不慎從高處摔下，造成脊髓胸椎第十二節、腰椎第一節受損，起初以為只是短暫失去知覺，只要休養後會自然痊癒。

黃文甫坦言，當醫生宣布恐要終身面臨坐輪椅命運時，一度自責到飯也吃不下，體重從六十多公斤下滑到五十多公斤。住院期間，常有脊髓損傷病友前往關懷，才讓他慢慢打開心房。

脊髓損傷潛能發展中心公關專員劉志枰說，中心教導傷友製作造型氣球，並主動到企業家庭日或各式活動現場義賣，同時鼓勵傷友準備街頭藝人考試，透過一技之長帶給孩子歡樂，也帶來一份穩定的收入。

劉志枰呼籲，幾乎高達九成的傷友，無法回到原來的職場就業，受傷後必須重新學習合適的職能，盼社會大眾多多支持脊髓傷友重返社會，傷友只是肢體不便，但其他與一般人無異。