〈台北都會〉柯文哲施政報告 強調E化

2017-09-18

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲明天將進行施政報告，綜觀北市府送至議會的施政報告書內容，柯並未提及大巨蛋，所提施政內容多為過去舊政策；特別是，不少局處未來施政都著墨Ｅ化，如台北市交通局想推智慧公車，要用科技設備偵測駕駛員是否滑手機。

跟民生有關Ｅ化政策包括交通局將推智慧公車，用科技設備偵測駕駛員急踩煞車或猛起步、使用手機、打瞌睡等不安全駕駛行為，導入可進行碰撞警示的ADAS系統，降低乘客車上摔傷、行車事故；第一階段試辦五十輛市區公車。

警察局則推員警應勤簿冊電子化系統，率全國之先，將派出所值班台十六項常用簿冊電子化，警察局稱此舉將提升警政整體資訊化、是智慧融入工作；至於消防局未來也要規劃電子化救護紀錄，縮短文書處理流程，減少救護車留院時間。市府秘書處則要研議公文電子交換中心，開放其他法人或非法人團體連線，減少文書流程及郵遞費。

資訊局則配合行政院，推動市有房地開放申請行動寬頻４Ｇ基地台，要將４Ｇ網路普及化、提升涵蓋率。為了提供民眾民生資訊，還要推「個人化訊息派送服務」，主動推播提供訊息，如通訊軟體、簡訊。

陽明教養院也推動便利包Ｅ化服務，社會局於施政報告強調「一包搞定」，訓練院生獨立服藥，多科處方整合為單一隨餐藥包，並由QRcore連結免費雲端資源建構圖像、照片及多語言系統的給藥回覆紀錄。