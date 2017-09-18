〈台北都會〉（台北）議會今開議 藍可能杯葛 綠強烈監督

2017-09-18

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會今開議，議會藍綠黨團將開會因應市長柯文哲明天的施政報告，國民黨議會黨團不排除再次杯葛柯施政報告。由於柯日前槓國安單位對他傳的台北、上海雙城論壇講稿「已讀不回」，民進黨議員也將透過質詢「關心」柯到底透過什麼管道傳給國安單位？民進黨團總召許淑華則估計，已有三分之二綠營議員對柯有「不同想法」，認為需強烈監督。

柯︰不是槓中央 只是發現問題舉手

被問到是否擔心民進黨議員質詢北市府近日與中央隔空交火的議題？柯文哲昨天僅說，「唉！事情過去就好、天佑台灣，至少平安度過。」柯說，「這不是每天在槓（中央），我常常只是發現問題舉手。」

綠議員︰追雙城講稿如何傳國安單位

綠營市議員李慶鋒坦言，綠營議員對柯文哲一直處在掙扎與合作之間，以後掙扎會越來越多，因過去半年柯常砲轟中央部會，文化部、金管會隨便數數都超過十個，明明有正常管道可反映事情，為何放槍頻率如此高？此外，近日柯自爆將雙城論壇講稿傳給國安單位、還批評陸委會；李說，「市長放槍每次打了就跑」，他希望問清楚真相。

許淑華表示，議會黨團成員對柯不滿情緒已存在，柯雖放話「民進黨是盟友」，又頻頻槓中央，看起來柯是在說表面話、不是真尊重，有些議員對柯態度已轉向。眼看民進黨立委鄭寶清擬於九月廿四日全代會提案，要求黨內提出自己的北市長候選人，反對與柯合作；許認為，該連署會再強化大家對柯的態度。

面對柯文哲近日發言「偏藍」，新黨市議員陳彥伯說，如果柯只是為了連任尋求與議會藍營議員合作，坦白講大可不必，「藍軍為什麼要支持你（柯）？沒有誘因啊！」若柯想在意識形態、兩岸政策上談合作，大家開誠布公、可以談。他認為，民進黨近日只是給柯壓力，因為派立委姚文智也無法當選市長，綠營是不是真的支持柯，有待觀察。

國民黨團︰可能不會退預算書

議會國民黨團書記長陳永德則說，今天將開黨團大會因應明天柯市長施政報告，當然黨團也把杯葛當選項之一，因柯市府公共住宅政策弄不好，惹這麼多抗議，還有空屋包租代管等政策備受質疑；但他笑說，今年藍營議員可能不會在議場上再上演退回預算書的戲碼，因為退了也沒用，柯一副皮皮樣將預算書照單全收。

親民黨市議員林國成說，親民黨還是對事不對人，不會因為柯文哲鬆懈市政監督，還是會支持對市民有利政策、重陽敬老金等政策，如果北市府推出的老人卡等福利有照顧長者，那這部分監督力道會減少；但他說，柯的施政報告只是把去年抄一抄！有待加強。