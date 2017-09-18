〈台北都會〉咖啡館進駐 石門山溪活動中心更親民

2017-09-18

〔記者李雅雯／新北報導〕石門區山溪市民活動中心緊鄰海邊，坐擁寬闊視野、絕佳海景，為了活化建築空間，石門區公所挪出部分樓層招標，尋覓經營團隊進駐，「極北懶熊」團隊獲得進駐機會，將以咖啡、簡餐作為經營主軸，即將在九月卅日開幕，實踐「無敵海景咖啡館」的構想藍圖。

山溪市民活動中心位於台二線上，和北海岸觀光風景區、白沙灣、富基漁港、其他濱海景點串聯成線，建物後方就是蔚藍海景，石門區公所主任秘書林俊宏指出，活動中心有三層樓，二樓仍供民眾使用，一樓、三樓由進駐團隊規劃。