〈台北都會〉不滿漏發通知 自救會揚言抗議

2017-09-18

〔記者葉冠妤／新北報導〕塭仔圳重劃開發案自從去年四月被內政部退回重劃計畫書後，沉寂將近一年半，九月底將重新啟動，「塭仔圳反迫遷連線」批評新北市政府最近一年半未與居民溝通，對於鐵皮工廠的安置、員工輔導就業等問題都置之不理，也刻意漏發座談會通知書給自救會成員，自救會將於廿日開會時到場外陳情抗議。

市府指剔除爭議區 才未發通知

對此，市府地政局表示，相關的溝通協調工作都持續進行，並沒有置之不理，因為爭議區已劃出重劃範圍，所以才沒有寄發通知書給自救會。

「塭仔圳反迫遷連線」秘書吳俊奇表示，市府先前曾經口頭承諾，要將爭議區排除重劃範圍，但自從內政部退回計畫書後，市府未曾與居民溝通，也從未解釋該如何剔除爭議區、原本貫穿民宅的卅米道路怎麼變更？

他說，塭仔圳牽涉居住權、產業正常化、炒房等議題，若市府把爭議區剔除，保障了居住權，自救會給予肯定，但在尚未看到修正後的都市計畫圖與公文之前，仍對市府存疑；再者，五、六千家鐵皮工廠安置問題毫無進展，市府也無法解釋在新莊副都心空屋率高的環境下，為何還要開發塭仔圳蓋更多住宅大樓？整體都市計畫是否符合在地民眾需求？

「塭仔圳反迫遷連線」成員邱淑雯反對分區、分期開發，她表示，都市計畫範圍是全區，擔心北區開發後，南區沒有變動討論空間，希望都市計畫能加入工業區，保留原本產業。