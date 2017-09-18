〈台北都會〉爭議點剔除 塭仔圳重劃案捲土重來

重新調查地主開發意願
〔記者葉冠妤／新北報導〕位於新莊、泰山交界處的塭仔圳市地重劃案，因為上千名居民、工廠業者抗爭，重劃案延宕多時，內政部去年四月更退回重劃計畫書，要求市府修正內容；市府近期「捲土重來」，改採北南分區開發，也將三泰路、輔大三角商城、磚雅厝社區等爭議地段剔除，於廿日、廿五日召開座談會，並先調查北區四千五百名地主意願，如果順利，最快今年底再度送到內政部審查。
塭仔圳重劃區毗鄰輔仁大學、新莊副都心、機場捷運線，總面積廣達四百公頃，區內有多達四、五千間鐵皮工廠，早期是淡水河洪水平原管制區，解除管制後發布都市計畫，將農業區變更住宅區，並採市地重劃開發，重劃完成的土地，包括住宅區、商業區、醫療專用區、電信專用區及公共設施用地。
因為區內不少住戶、工廠業者反對迫遷，並多次到市府、內政部陳情、抗議，導致計畫延宕多時，內政部去年更退回重劃計畫書，要求市府排除爭議範圍。
地政局重劃科科長賴如慧表示，市府改採分區、分期開發，先開發中正路以北的北區，將居民反對的三泰路、輔大三角商城、磚雅厝社區及市定古蹟李石樵故居剔除；至於中正路以南的南區，七月才啟動都市計畫檢討機制，沒有預設立場與開發期程，也因此位於南區、多次訴求劃出的美華新村，並不在下週說明會的討論範圍內。
若開發意願低 全案擱置
賴如慧說，座談會邀請對象是針對第一階段開發的北區四千五百名地主，徵詢地主意願，若地主對整體都市計畫有異議，市府將納入檢討修正，倘若地主開發意願低，重劃案也可能就此擱置，但如果地主表達強烈開發意願，市府最快可在今年底就把重劃計畫書再送到內政部審查，預計一○八年底執行拆遷。
廿日座談會在泰山體育館舉辦，廿五日座談會在新泰國中，上午、下午各一場，總共四場。