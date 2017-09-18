〈北部〉改建宜蘭橋型 月底定案

2017-09-18

斜張橋遭質疑 破壞天際線

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理宜蘭橋改建工程，盼解決橋址通洪斷面不足等問題，但宜蘭市長江聰淵在網路上先行公布，想改建成斜張橋型後，卻引發不少民眾反彈，認為斜張橋不符宜蘭在地特色，有破壞天際線的問題；江聰淵表示， 將廣納民意，提供給縣府參考；縣政府則說，現階段看平面橋型出線機率大，但仍待九月底開審查會決議。

宜蘭市宜蘭橋於民國二十八年興建、五十六年擴建，已有七十八年的歷史，是宜蘭市前往礁溪的主要道路，但橋梁通洪斷面不足，每逢颱風、暴雨，河水都會暴漲至橋底，因此市公所不斷爭取橋梁改建。

縣府經過多次地方說明會，原決議以斜張橋的形式改建橋梁，工程預計於明年開工，一○九年完工；不過，斜張橋設計圖經江聰淵ＰＯ上網流傳後，卻引發反彈聲浪，有人認為斜張橋過高，與當地地景不符，甚至覺得有破壞天際線的問題，希望縣府開工前能夠三思。

根據縣府評估，改建斜張橋經費約五億元、平面橋則約四億；前者工期要五百天，後者只需四百天。兩者都能妥善解決通洪斷面不足的問題，現階段市公所發放問卷廣納市民意見及蒐集網路相關輿情，了解民眾真正的需求。

宜市問卷調查 又占上風

宜蘭市長江聰淵表示，已發出五百份問卷，月底前至少發放一千份，目前收回的問卷中顯示，支持改建斜張橋與反對者的比例是三比二，但在網路上卻呈現一比二的相反狀況，宜蘭橋的興建是百年大計，公所會持續蒐集更多意見，再交由縣府做最後的決定。

縣政府工務處長陳春錦表示，市公所廣蒐意見後，九月底縣府將召開基本設計審查會來決定橋型，民眾意見是考量因素之一，但橋梁的安全結構與在地方該扮演什麼角色，也會納入考量，審查會結束後，就會進入工程的細部設計。