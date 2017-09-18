〈北部〉南庄永和宮擬重建 苗縣府盼保留文資

2017-09-18

廟內雕梁畫柱現已罕見

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉永和宮，是鄉內歷史最悠久的廟宇，但因屋頂漏水、部分頂棚鋼筋裸露，加上緊鄰馬路，地方籌建新廟十年，擬於十月動工，不過有文史工作者認為，廟內雕梁畫柱現已罕見，極具文化價值，公部門也希望能夠保留，讓廟方陷入兩難，將召開會議與地方討論。

永和宮位於南庄鄉田美村，主祀三官大帝，根據客家委員會調查記錄，創建於清朝光緒十九年，也就是西元一八九三年，迄今一百廿四年，是南庄鄉歷史最悠久的寺廟。但創廟建築於西元一九三五年的中部大地震全倒，地方於民國卅七年發起重建，民國四十二年落成，至今已有六十四年。

廟宇建築經過一甲子的歲月洗禮，略顯疲態，屋頂漏水情形越來越嚴重，甚有部分頂棚的水泥脫落、鋼筋裸露，讓廟方困擾不已。加上建築緊鄰馬路，又是彎道路段，地方也反映影響信眾安全，經籌劃多年，廟方決定改建。

政府建議登錄歷史建築

日前有文史工作者前往踏查，發現廟宇正殿的雕梁畫柱現都已罕見，甚至連門窗都是採用老工法，極具文化價值；經客委會、苗栗縣政府前往實勘，也認為廟宇形式大體維持良好，希望廟方能夠提案納入歷史建築，透過文資法的資源予以維繫。

因地方籌劃重建達十年，原擬定於十月五日動工重建，如今卻遇上文化資產議題，讓廟方陷入兩難。永和宮重建委員會主委黃宣回說，文化資產並非他們的專業，對於客委會、苗縣府的建議，廟方將邀集地方鄉親討論。

廟方：將邀集鄉親討論

黃宣回說，廟方曾針對漏水問題，兩度請廠商估價修復，經費都約四百萬元，但因建物老舊，兩家廠商都不能保證不會再漏。尤其寺廟緊鄰馬路，又位處彎道路角，曾因寺廟建築遮蔽發生嚴重車禍，因村內多為老人家，地方反映希望能夠退縮，才想藉此重建一併解決。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，永和宮雖並未被登錄為歷史建築，但超過五十年已具資格，縣府了解地方規劃重建的理由，希望能有兩全其美的方式。