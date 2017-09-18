〈北部〉竹市南港賞鳥區 增設平台闢步道

2017-09-18

預計明年六月完工

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市香山區南港賞鳥區是十七公里海岸線終點，也是不少愛鳥人士的賞鳥秘境，市府城銷處向交通部觀光局爭取近兩千五百萬元經費，將進行南港賞鳥公園幽徑景觀再造計畫，除闢建幽徑步道、親水平台、景觀屋頂，預計明年六月完工，期許此處成為賞鳥的生態教室。

市府城銷處表示，香山濕地是北台灣最大的潮間帶濱海濕地，常有各種水鳥棲息，更是一九九六年國際拉姆薩公約組織會議中，被列為「東亞水鳥保護網棲息地」一環，過去南港賞鳥區是由廢棄魚塭形成，經調查，可觀賞的鳥類至少卅一科、七十四種鳥類，其中水鳥四十二種、陸鳥卅二種，是不少愛鳥人士的私房景點，每到傍晚，就可看到水鳥群體起飛的壯觀畫面。

城銷處推動的「南港賞鳥公園幽徑景觀再造計畫」，將在南港賞鳥區建置三座親水平台，座落北側與南側，可提供民眾不同角度欣賞水域風情，也能觀賞到飛鳥點水面、落下漣漪搭配夕照的場景，平台也會設置枕木材質座椅供民眾休憩；原本漁具倉庫和廁所房頂也會加設景觀平台，可容納一百到兩百人，從高處可觀賞到各種鳥類。

另外，此次升級工程也會在十七公里海岸線自行車道一側，沿著魚塭設置一條六百五十公尺的幽徑步道，從賞鳥區廣場沿伸到十七公里海岸線終點站，步道鋪面保留切割縫隙和空間，兩側會栽種木麻黃、黃槿等適合海岸的植栽樹種，維持生態景觀。

城銷處副處長林正光說，這次獲交通部觀光局經費補助，加上市府款共兩千五百萬元，會增加南港賞鳥區的停車空間，並進行維護與翻新，讓遊客及賞鳥人士賞鳥更方便，目前已進行規劃設計階段，接著會發包動工，預計明年六月完工，期許明年秋季候鳥季來臨時，成為市民的賞鳥勝地。

城銷處副處長林正光說，舊的賞鳥平台還算堪用，但會做適度的整理翻新，也會保留下來，另外新增的三個親子賞鳥平台，可增加賞鳥族視野的多角性，觀察不同的水鳥生態。