〈北部〉原、客、閩語認證 擬納超額比序加分項目

2017-09-18

〔記者陳昀／桃園報導〕市府教育局擬將「本土語言認證」列入明年高中免試入學超額比序加分項目，正報教育部核備。市議員萬美玲對此質疑，教育部尚未核定，教育局卻明年初就要上路，時機不適當，而且加分項目只涵蓋原住民族語、客語、閩南語，意識形態狹隘，桃園市新住民多，若真要執行，「東南亞語和其他國際語言不是也該列入嗎？」

教育局：會重新討論實施日期

教育局長高安邦回應說，核備後教育局會再重新討論實施日期，保證不會倉促上路，但在增加「本土語言認證」加分項目，對一般學生影響不大，只是提供多元加分管道。

免試入學超額比序項目有適性輔導、多元學習表現、國中教育會考表現三大項。其中「多元學習表現」部分包含品德表現、才藝表現、體適能等，總計四十分，教育局擬再增加二分的「本土語言認證」，而此部分的得分上限為卅五分。

議員批 應納東南亞語言才公平

萬美玲指出，學生好不容易才適應十二年國教，教育局不該動輒做大幅度變動，而且教育局自己增加「多元學習表現」的加分項目，「人人有獎還有鑑別度嗎？」

萬美玲表示，桃園市新住民人口多，蔡政府又力推新南向政策，政策若要與時俱進，應該將越南語、泰語等東南亞語言一併納入才公平。她直言自己就是反對這項政策，推廣母語是好事，但不該以分數利誘，最終苦的還是考生。

僅對部分文化有利 校長籲深思

「免試入學最重要就是公平！」福豐國中校長宋慶瑋也說，這項政策僅對部分文化有利，應該深思。

高安邦說，東南亞語言的教學近年剛起步，因此沒納入超額比序，未來會考慮納入加分。他認為，「本土語言認證」只加二分，對一般學生影響不大，只是讓熟悉母語的族群有多元的加分管道，主要鑑別度還是在國中會考成績。