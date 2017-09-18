〈中部〉市府赴日行銷 花博單車吸睛

2017-09-18

〔記者李忠憲／台中報導〕市府全力行銷明年台中世界花博，副市長林陵三日前率四十多人的花博國際自行車宣傳隊，前往日本大分、愛媛及廣島縣騎自行車宣傳，也首度公開「花博單車」，十分吸睛。林陵三說，花博單車將使用在國內外各項自行車活動，藉此宣傳花博。

台中世界花博明年登場，林陵三十日率市府同仁、自行車友約四十五人，組成花博國際自行車宣傳隊，前往大分、愛媛、廣島三縣宣傳。林陵三並轉交市長林佳龍給三縣知事的花博邀請函，及舉辦三場推介會行銷花博，獲得廣大迴響，三名知事都表示樂意參加花博開幕。

市府精心打造的「花博單車」也首度在海外亮相，林陵三說，花博單車委由台中在地自行車大廠「捷安特」專業打造，車身以花博識別標誌裝飾，目前全世界只有三輛，未來一年將使用在台灣自行車節、國內外各項自行車活動為花博宣傳。

觀光旅遊局長陳盛山表示，台中與日本自行車觀光交流密切，這次會同車友組團前往著名的大分縣「楓葉耶馬溪自行車道」及「瀨戶內島波海道」，受到日本各界重視。沿線除有小朋友、中學生及民眾持我國旗加油打氣，抵達終點時，社區媽媽更準備在地點心、飲料，動員百餘名小朋友盛大歡迎，熱情令人感動。

陳盛山強調，全國知名的「后豐鐵馬道／東豐自行車綠廊」與「楓葉耶馬溪自行車道」在今年六月結為姊妹車道。此次自行車花博宣傳車隊赴日宣傳花博，也藉機觀摩島波海道「blue line」等友善引導設施，希望借鏡參考使用，車隊騎乘過程中，日方也邀請當地媒體採訪，連結自行車交流與花博宣傳。