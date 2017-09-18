〈中部〉北區運動中心 20～26日免費體驗

2017-09-18

全市第二座 十月一日開幕

〔記者蘇孟娟／台中報導〕斥資九億元打造、設有中市首座奧運比賽標準泳池的北區國民運動中心訂十月一日開幕，九月廿日到廿六日則免費開放民眾試體驗包括桌球場、羽球場、綜合球場、韻律教室及體適能中心等設施，盼提升運動風氣。

市府運動局指出，北區國民運動中心是市內第二座開幕的運動中心，位於北區崇德路一段與美德街交叉口，為地上三層、地下三層的室內多功能綜合運動場館，外觀有著立面波浪的設計，是台中第一座得到國家公共工程金質獎的國民運動中心。

設有全市首座奧運比賽標準泳池

北區國民運動中心規劃以水上運動設施為主體，場館內擁全國首創、符合國際標準的「一館三池」，包括競賽池、跳水池及訓練池，除可供市民使用，更擁有全市首座奧運比賽標準的泳池，未來也將配合市府舉辦國際賽事，並作為國際游泳賽事、跳水比賽場地與國內選手訓練用途，目前也已規劃為二○一九東亞青奧的水上比賽場地。

中心並有室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、飛輪教室、桌球場、羽球場、綜合球場等專業運動設施。

運動局指出，為讓民眾「鮮」睹為快，中心特地搶在十月一日開幕，廿日到廿六日每日上午八點到晚上八點，開放民眾入館免費使用場地設施，並限時推出活力有氧、入門飛輪、雕塑瑜伽等多項體驗課程。

運動局指出，未來也會推出健康講座、公益課程、各式體育競賽等活動，提供不同年齡層與族群的各種運動選擇。