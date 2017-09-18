〈中部〉十大伴手禮出爐 兩天業績200萬

2017-09-18

〔記者張菁雅／台中報導〕經過二天的全民票選，今年的台中十大伴手禮得獎名單十七日傍晚揭曉，活動共吸引二萬人參加，不但選出最能代表台中的好禮，也為廠商帶來二百萬元業績。

今年十大伴手禮得獎者分別為上萌實業—一體成型木質筆記本、久久津乳酪菓子手造坊—好柿會花生、芋樂大世界農產品—芋樂大世界包餡芋圓、阿聰師—小芋仔、菇神—好菇肉鬆、黑沃咖啡—五福臨門平安咖啡福袋、嘉味軒—花博金餅、福器飾物工作室—饗宴台中茶杯組、禧院囍餅—伊就愛我禮盒、寶島燻樟實業社—東勢客家阿嬤ㄟ等路燻油手工皂禮盒。活動也選出優質清真獎三名、最佳人氣獎六名、評審團大獎一名、金口碑獎六名。

台中十大伴手禮由台中市工策會舉辦，今年共有一百五十六家廠商報名，經過專家評審選出一百家廠商進入決選，前天及昨天在台中公園進行全民票選。為了爭取民眾認同，廠商無不使出渾身解數拉票，現場除了試吃、送小禮物，並提供購物優惠，不少民眾趁機採購中秋禮盒，二天來業績合計達二百萬元。

工策會總幹事蔡世寅表示，今年準備二萬張選票，原本投票時間到下午三時，但選票在下午二時全部被索取一空，很多業者準備的商品都賣完，只好提早收攤，顯示活動有效刺激買氣。

副市長林陵三到場頒獎並表示，中秋佳節將近，民眾要送禮，十大伴手禮是最好的選擇。另外，台中世界花博將於明年登場，屆時有許多外賓到訪，將有機會購買具台灣特色的伴手禮，且市府送禮也可選用得獎廠商的商品。

嘉味軒義賣百斤花博金餅

另外，嘉味軒提供重達一百斤的花博金餅、水源地文教基金會─太平藍提供大型蝙蝠藍染掛軸在昨天義賣，各以六萬元賣出，加上這兩天活動義賣所得，總計捐贈廿三萬五十元給弘道老人福利基金會。