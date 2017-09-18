〈中部〉帶領千歲樂團 24歲「小鮮肉」扮親子老師

2017-09-18

溪州農會木箱鼓樂團 互動溫馨

〔記者顏宏駿／溪州報導〕彰化縣溪州鄉農會有一支「木箱鼓樂團」，團員近三十人，總歲數加起來超過一千歲，有「千歲樂團」之稱，但最特別的是，該樂團的老師竟是廿四歲的柯登耀，他以童心和關懷之心，帶領這群「LKK」，譜寫出許多溫暖而趣味的故事。

溪州鄉農會兩年前開辦以音樂為主題的「樂齡課程」，家政指導員黃淑嬌經「高人指點」請來綽號「蝌蚪老師」的柯登耀擔任音樂老師，見面才知他是廿四歲的小伙子，黃淑嬌當場傻眼，心想已經開班了，，能說不要嗎？

柯登耀以童心 關懷老人家

學員們原本帶著懷疑的眼光看待眼前這名「小鮮肉」，沒有想「蝌蚪老師」渾身散發著音樂的熱力，一舉手一投足，都有音樂的節奏，他將手、腳化為節拍器，兩三下功夫，就把再平凡不過的歌謠或流行歌曲銓譯得韻味十足。

因為有豐富的學童音樂教學經驗，柯登耀對長輩特別有一套，他把教小孩的經驗套用在課堂上，深得長輩之心。許多老人家對音樂一竅不通，經他教導之下，很快就上手，經過一年的學習已經深諳木箱鼓，今年更進階學烏克麗麗。

總幹事彭顯賦說，蝌蚪老師很會耍寶，但耍寶又富有音樂的靈魂，總讓老人家想哭又想笑，很難得的是蝌蚪老師還會扮演「親子老師」，譬如，學員媽媽遇到親子管教的問題，都會來問老師的想法，老師不只關心老人家的學員，更關係學員孩子的教育問題，這樣的「老少配樂團」充滿著一片和樂溫馨。

柯登耀沒有顯赫的音樂學歷，但他高中時就組樂團，畢業後遊走世界各地尋找音樂靈感，還到過中國、越南、馬來西亞的華人圈教音樂，他說，音樂是文化的展現，他希望教老人家如何欣賞音樂，用音樂改變自己的退休生活，如果單純的教與接收，太無聊，最重要是得知道，曲風如何形成，光是打節拍就能享受無比的樂趣。