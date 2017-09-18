〈中部〉水里中山橋便橋 破洞、碎石處處

2017-09-18

恐害騎士打滑 地方擔心橋體安全

〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台十六線南投水里鄉中山橋，近期正在進行拆除重建工程，其中有一半的橋體拆除，並以鋼便橋替代通行，惟近來卻有民眾發現，鋼便橋柏油鋪面出現多處坑洞、橋面鋼板外露，甚至散落碎石，不僅可能影響橋體結構，也增添機車騎士打滑風險，盼相關單位能檢視並勤加修復。

南投縣風景區重要交通門戶台十六線水里路段，因省道橋樑中山橋過於老舊而重建，工程單位為減少交通衝擊，採取分段施工，先拆除一半橋體、重建，之後再完成另一半，並增設鋼便橋維持橋樑疏運功能，只是近來卻頻傳橋面破損坑洞，引起用路人關注。

民眾說，鋼便橋上的柏油鋪面，最近幾個月頻頻出現破損，尤其在橋樑中段，凹陷更是愈多愈明顯，每每行經看到日漸擴大的坑洞，除了增加行車不適感外，更擔心橋樑安全，另在橋樑邊緣處，也時常有小碎石散布橋面，由於鋼便橋也會有機車通行，難保騎士不會因此打滑「犁田」。

公路總局稱結構無虞 將勤加修復

對此，公路總局信義工務段表示，鋼便橋設計之初並未納入鋪設柏油，後來是考量通行噪音與行車舒適性，才會鋪設柏油，惟夏季天氣炎熱，鋼便橋上的柏油鋪面較會軟化，加上砂石車等重車通行頻繁，而橋面兩旁也未設置邊框，柏油因不耐擠壓而變形，才會出現破損或標線位移，但並不影響橋體安全，用路人可以放心，日後將會要求包商勤加巡視修復，以防鋪面坑洞擴大。

另外，橋面因砂石車掉落的碎石可能對騎士造成影響，也將加強橋面維護，維持橋面清空，以維行車安全。而針對鋪面破損，昨包商也已完成修復，盼能解除用路人的行車不適與安全疑慮。