〈中部〉驅趕「好兄弟」 嘉邑城隍廟夜巡「掃路角」

2017-09-18

鬼門關翌日舉辦 城隍爺坐鎮主持

〔記者王善嬿／嘉市報導〕明天是今年農曆七月「鬼門關」的日子，嘉義市嘉邑城隍廟循傳統於翌日舉辦「城隍夜巡」，驅趕逾假未歸「好兄弟」歸營，去年恢復中斷逾五十年的「掃路角」儀式，今年二度舉行，將遶經東、西區的文化路與民族路口、民生北路與林森西路口、自由路與友忠路口、大同路與博愛路口、中興路與高鐵大道口等五處，防止鬼魅「抓交替」，庇佑市境交通平安。

「城隍夜巡諸羅境，驅除魑魅百姓安」祈福遶境隊伍，二十日下午兩點自城隍廟啟程，屆時約二百四十公分高的黑、白無常與董、李捕快共四尊「大神尪」隨隊，配合范、謝將軍神尊沿路巡視及緝拿流連陽間的孤魂野鬼，夜巡路程十一公里，晚上十點城隍回鑾安座。

嘉邑城隍廟董事長葉源助表示，交通繁忙的馬路口易發生車禍，民俗認為是枉死的鬼魅徘徊不散，等候時運較差的人出意外後「抓交替」，一命換一命，城隍爺管理陰陽兩界，「掃路角」由祂坐鎮主持，范、謝將軍等神尊驅邪趕鬼。

遶經嘉市5處路口 防止抓交替

城隍廟總幹事葛永樂說，掃路角儀式曾中斷超過五十年，去年恢復，今年由市警局提供資料，選定五處交通繁忙路口，由城隍廟分靈的友宮「義橋宮」扶乩隨隊夜巡，另在嘉義市政府前、文化路與中正路口及垂楊路遠東百貨前設三處躦轎腳點，未來若警方提出前往重大肇事路口掃路角需求，廟方會考慮安排夜巡淨化。

嘉市龍山大廈宮城隍夫人廟副主委蔡坤章表示，城隍夜巡掃路角是神明驅趕逾假未歸好兄弟的儀式，如同警察街頭捕抓犯人，建議民眾看到夜巡隊伍驅鬼時，應閃避，勿靠近，避免被煞到。