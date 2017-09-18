〈中部〉北港朝天宮改選 現任董事長最高票

2017-09-18

下月5日選出新任董事長與監事主席

〔記者陳燦坤／雲林報導〕北港朝天宮董監事會昨完成改選，投票率高達九四．四％；現任董事長蔡咏 拿下最高票，現任董事吳明東與陳景初中箭落馬，前董事長曾蔡美佐再度參選但以些微差距，未能如願當選；朝天宮預定下月五日召開董監事會，選出新任董事長與監事主席。

朝天宮董監事改選，廟方於北辰國小、南陽國小共設置五個投開票所，五個投開票所一早就出現投票人潮，下午四點投票截止，約於六點完成開票，共有五五一七人完成投票，過程平和。

候選人陣營除了把握最後時間電話催票，投開票所附近更是掛滿宣傳布條，拜託選民票票入匭，許多現任董監事坦言這次選舉新秀不少，與現在董監事實力相當接近，所以大家都緊盯選情變化。

2現任董事落馬 曾蔡美佐也未當選

這次董事候選人二十五人選十九席，董事投票結果在下午六時出爐，現任董事長蔡咏 拿下最高票，董事當選人包括陳富森、蘇榮泉、王一郎、蕭慧敏、蘇慧敏、傅信豪、吳炳俊、吳春美、蘇健榮、吳東合、林欽停、蔡銘唐、紀柏宇、郭茂宇、蔡上元、許珍娜、蔡連財及蔡輔雄等，吳明東與陳景初落選，前董事長曾蔡美佐參選也未當選。

監事則是八人選五席，當選人顏志晄、吳俊彥、蘇金源、王平源及陳金池等，當選的董、監事在第一時間立即透過臉書或社群網站謝票。

朝天宮信徒遍及各地，是國內最重要的宗教重鎮之一，董事長在政界或宗教界都具舉足輕重份量，十月五日選出監事主席及董事長，將是選後另一個地方矚目焦點。