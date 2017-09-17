〈南部〉體驗果農辛勞 路跑活動帶芒果

2017-09-17

〔記者黃文瑜／玉井報導〕芒果季已接近尾聲，為讓民眾體驗玉井芒果農民的辛勞，愛文山人文產業發展協會特別舉辦路跑活動，昨有四百多人參加，有兩百人跑完全程十五公里農路，經過芒果園、果乾廠，其中有一半路程還要帶著重達兩斤的當季「凱特」品種芒果完賽，參賽者都直呼是難得經驗。

愛文山人文產業發展協會理事長賴永坤表示，玉井是個人口外移的地方，為讓地方更有活力，並且讓大眾除了吃過「玉井」芒果外，也能了解玉井芒果產業，體驗農民的辛勞，因此在玉井產出芒果的「愛文山」第一次對外舉辦路跑活動。

跟著芒果農平日工作路途跑

路跑活動沿途經過社區活動中心、綠色隧道、社區特色公園、信仰中心、社區主要芒果園、社區芒果乾加工廠、愛文山遠眺全景等，讓跑者跟著芒果農平日工作的路途，跑完十五公里，在折返點帶回當季的凱特芒果，跑回終點，並且給跑者一人一個「割稻飯」，體驗農忙時農家對於工人的感謝，還有芒果芋頭冰，冰品、飲料、米粉、點心無限供應。

參加路跑活動的民眾說，跑山路實在是練腳力，而且沒拿過約兩斤的大芒果跑，感覺非常好玩，還能看到農村景致，認識玉井的美，是很難得體驗。最後奪得冠軍的陳昭賢說，他平日就有在練習跑步，奪冠還獲在地芒果乾，十分開心。