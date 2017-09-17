〈南部〉新營糖廠地景藝術節 「糖鐵金剛」 亮相

2017-09-17

〔記者楊金城／新營報導〕百年糖廠風華再現，打造糖業地景新地標，第一屆新營糖廠地景藝術節昨登場，用鐵軌、鋼輪、五分車元素打造全台唯一的「糖鐵金剛」、「糖晶體」的裝置藝術，連水溝蓋、盆景也是用鐵軌鋪設，讓人驚奇。

活動舉辦到十月十五日

由台灣糖業公司和志鋼金屬公司主辦的新營糖廠地景藝術節將舉辦到十月十五日，一系列多元文化知性活動有藝術地景、小農文創市集、拾光音樂會、劇團表演、體驗營、人文講座、糖廠老照片展，集結文化、藝術、綠色、科技特色，上演一場糖業文化秋祭的慶典。

新營糖廠是昔日台糖三大總廠之一，具有重要糖業歷史文化價值，過去也肩負在地經濟與地方發展的重任。

台糖副總經理洪火文、陳秀姬說，新營糖廠地景藝術節以「復刻記憶、溫暖再現」為策展主軸，以糖業歷史為脈絡，邀請民眾與老台糖人前來找尋新營糖廠的故事，一起感受最甜蜜的文化饗宴和回憶。

糖晶體 用糖鐵鐵軌創作

糖業地景中的「糖晶體」，用糖鐵鐵軌進行藝術創作，還有五分車行車、汽笛聲的音景結合，「糖鐵金剛」以台糖經典德馬牌內燃機車造型打造，也有互動式影像體驗的「遇見糖廠」。

五分車站、機車庫等 首次開放

此外，新營糖廠的五分車站、機車庫、倉庫、市定古蹟辦公室等文化資產也是地景藝術節中的十二大糖廠文化地景，都首次對外開放參觀。

前台南市副市長、現任國發會副主委曾旭正說，新營糖廠是一個充滿在地文化與產業歷史的空間，透過藝術與再生的元素，讓遊客看見百年糖廠的風華再現、不同風貌，新營糖廠地景藝術節加入糖廠元素很棒，未來要繼續辦下去，每屆有不同主題。

擅長城鎮規劃、藝術營造的曾旭正還說，過去政府對國家發展，重北輕南，建設大都市，現在新政府要提升中南部，發展中型市鎮，大家一起打拚幸福感覺。