〈南部〉屏東檢驗中心 農民送驗僅1800元

2017-09-17

民間檢驗中心 動輒5、6千元

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣多功能檢驗中心，為鼓勵農民送驗作物農藥殘留，推出自主管理方案，農藥三百一十一項檢驗縣府補助二千元，屏縣農民只要自付一千八百元，比民間檢驗動輒五、六千元便宜很多，縣府呼籲農民多加利用。

縣府檢驗中心3800元 補助2千

有感於過去執行各項農漁畜產品、學校營養午餐食材、市售食品及相關環境污染源頭監測檢驗等，要分散在農業、教育處、衛生、環保局，耗時也分散資源，屏東縣政府經一年籌備，斥資近三千萬元在衛生局四樓打造屏東縣檢驗中心，提供農漁產品、食品、酒品、環境等檢驗，標準符合國際認證。

為鼓勵農民送檢蔬果，僅收成本費，今年下半年更加碼推出「屏東縣推廣農藥殘留自主管理計畫」；農業處長黃國榮表示，原來三百一十一項農藥殘留檢驗，每件收費三千八百元，現在縣政府補助二千元，農民每件只需自付一千八百元，而民間檢驗費用約需五、六千元。

將補助300件 目前僅82件申請

黃國榮說，該計畫縣府編列六十萬元，到今年底前可補助三百件，目前已經有八十二個農民、團體送件，還有二百一十八個名額，請農民把握機會；縣府採較低收費，希望縣內農民重視自主管理，提高屏東在地農產的安全性與消費信心。

尚有218名額 籲農民把握機會

適用作物包括鳳梨、蓮霧、芒果、火龍果、可可豆、咖啡豆、香蕉等十二種水果，以及洋蔥、胡瓜、茄子、苦瓜等十種蔬菜，補助對象為設籍屏東縣農民所生產的農產品或設籍屏縣農民團體所供銷的農產品；農業處強調，若反應良好，明年還會繼續補助。