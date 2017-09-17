〈台北都會〉傳愛11年 陳岦格伉儷守護寄養兒

2017-09-17

〔記者黃建豪／台北報導〕缺乏家庭照顧的弱勢族群，居家托育扮演著補足社會關懷的重要角色，為感謝居家托育人員和居家托育服務中心專業人員的投入與奉獻，台北市社會局昨舉辦表揚大會，共有六十二名托育人員獲表揚，今年唯一獲獎的男性陳岦格，是與太太李憓琪共同加入寄養家庭長達十一年，並接受保母訓練，幫助多名差點誤入歧途的孩子走回正軌。

守護希望天使獎得獎人陳岦格、李憓琪夫妻憑著養大四個女兒、兩個孫子的經驗，經營寄養家庭，並學習保母技能，提供照顧特殊需求兒童一個美好的家，而獲得社會局肯定。

作為今年唯一獲獎的男性，陳岦格從土木行業退休後，協助李憓琪共同加入寄養家庭。陳岦格說，小孩是未來的主人翁，但現在有不少小孩缺乏教養、思想偏差，例如有的孩子有偷竊行為，卻不認為行為有錯，就得靠機會教育，不能罵、不能打，只能用愛、用時間感化，才能幫助小孩不要走錯路。

「引人入勝說書人」得獎人葉郁菁，善用節日挑選適合繪本，輔以語調及肢體動作引發小孩興趣，並運用自製的教具搭配繪本，適時回饋給托育家長；「營養滿分大廚」則是製作美味及營養兼具的料理，得獎者李明璇發揮巧思，將平凡無奇的饅頭，以天然食材染色，製作成可愛造型，營養又美味。