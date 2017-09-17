〈台北都會〉北投媽祖窟、羅漢窟溫泉浴池 重現有譜

2017-09-17

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市北投區擁有超過半世紀歷史的媽祖窟、羅漢窟免費公共溫泉浴池，在二○一四年遭台北市政府以公共安全為由突襲拆除後，引起在地民眾不滿。時隔近三年後，北市府上週終於送件至陽明山國家公園管理處審查，規劃讓溫泉浴池重現，將分為男、女兩座浴池，並重新選址於原龍鳳谷，若獲陽管處同意興建，將不再會有公共安全問題。

北投羅漢窟及媽祖窟原位於陽明山國家公園行水區，每逢颱風來襲就必須封閉，甚至曾發生落石事件，二○一四年底遭大地工程處依水利法規定拆成廢墟。北投民眾因此曾動員三、四百人到北市府抗議。

台北市議員何志偉表示，羅漢窟、媽祖窟溫泉是日治時期流傳的庶民文化，對當地的阿公、阿嬤來說更是生活重心與精神寄託，雖然聽來離譜，但這座溫泉對在地人來說就是這麼重要。

重建計畫 市府已送審

市府上週將重建計畫書送件陽管處，通過審查後，還得送內政部核報，因此動工日期無法確定。北水處說明，因為媽祖窟本身及溫泉水源都位在陽明山國家公園境內，按相關法規，取用的話要訂定水資源開發計畫並獲得通過才能執行。

大地處則指出，按照委託規劃，重建溫泉浴池將從原本的泉源路二四二號，改到龍鳳谷旁，不會只是泡腳池，而是跟過往一樣的全裸泡湯公共浴池，溫泉浴池將占地六十坪，設施包括男女裸湯浴池各一、廁所、更衣室、洗滌區等。

何志偉說，溫泉重建重點是速度要快，溫泉被拆除引起民眾反彈後，柯市府第一年完全不理，直到議會凍結市府預算，才讓產業局低頭願配合重建，盼講究效率的柯市府盡全力來做。