〈台北都會〉市民服務中心「菜」英文 外籍人士傻眼

2017-09-17

表格全中文 不便民

〔記者沈佩瑤／台北報導〕提供即時的服務，台北市政府在市府大樓一樓設置市民服務中心，由法律、建築和地政等專業人士進駐。近日有外籍民眾向本報投訴，日前到市民服務中心諮詢法律問題，現場工作人員不懂英文，表格也全是中文，最後靠另一位等候的熱心民眾才解圍。對此，北市府秘書處表示，加強人員訓練，目前正研擬其他語言版本的表單。

服務掉漆 民眾搖頭

民眾吳小姐認為，可以體諒輪值人員也需要休息，但既然服務中心中午仍開放，還是應該安排懂外語的工作人員在場，畢竟不知道什麼時候會出現需要外語服務的民眾，況且台北市外國人這麼多。

民眾林先生也說，英文並不是太特殊、少數的語言，如果現場不能隨時有懂外語的工作人員，也應該訓練服務人員基本的英文對話，例如「請稍等」，總不能每次都靠其他民眾解圍。

秘書處說，通常民眾到市民服務中心諮詢，先由秘書處輪值人員或志工，協助填寫諮詢紀錄卡，接著安排和律師等專業人士面談，如果不懂中文的外籍民眾來諮詢，基本如英文、日文等，都有同仁可以應對，其他特殊語言則會請市府國際事務組同仁協助。

秘書處：會加強訓練

秘書處表示，事後了解，該外籍民眾當天午休時間到市民服務中心，當時輪值人員僅有一到兩位，協助的志工可能一下子還來不及反應，就有熱心民眾出面。秘書處坦言，輪值人員是由各單位輪調而來，往後會加強人員訓練，至於表格只有中文版本，也正在研擬其他語言的表單。