〈台北都會〉八里文旦盛產 甜度15.7創紀錄

2017-09-17

〔記者葉冠妤／新北報導〕日照充足再加上颱風干擾低，今年的新北市文旦柚甜度打破以往紀錄，高達十五．七度，產量也比往年增加兩成，價格仍維持一台斤四十元到七十元不等；市府農業局表示，今年中秋節可吃到果肉Ｑ彈、香氣濃郁、甜滋滋的文旦柚，讓消費者大飽口福。

氣候穩定 八里產量7千公噸

市府昨天在八里左岸舉辦文旦柚展售會，市長朱立倫表示，新北市文旦柚種植總面積約四五○公頃，主要集中在八里、淡水、林口區，八里區的種植面積占新北六成，產量更占八成之多，今年拜氣候穩定所賜，文旦柚產量達七千多公噸，產值破五億元，柚農樂豐收。

八里柚農林水源 摘特等獎

勇奪文旦柚特等獎的林水源，生長在八里區柚農家族，年僅四十七歲卻已有卅五年的種柚資歷，他表示，文旦柚要兼顧果實大小、重量、外觀及甜度，最怕遇到颱風，他原本可採收兩萬五千多斤的果園，幾年前被颱風掃落大半，只剩兩、三百斤，對於首度拿下特等獎，他笑說：「除了實力外，也要靠老天爺幫忙，運氣啦！」

八里區農會推廣部主任黃梓雄說，建議民眾挑選果皮光澤、重量沉甸甸的文旦柚，今天週日還有一場展售會，地點在八里左岸永續環境教育中心前廣場，民眾除了採購文旦柚，也有老街尋寶趣、上山採果趣、佛祖保佑趣三種主題幸福柚巴士。

愛心認購 賣1顆6萬8高價

另外，昨天在蘆洲區也有文旦柚愛心認購活動，在市議員李翁月娥的號召下，今年募到六十一萬多元，全數捐給三重、蘆洲區國小的弱勢學生作為獎助學金，最大一筆由蘆洲A+烘焙坊董事長李佳陽以六萬八千元高價，買下一顆文旦柚。