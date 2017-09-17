〈台北都會〉新北近3千筆地無主 值33億恐充公

2017-09-17

〔記者賴筱桐／新北報導〕地主注意了！新北市政府辦理地籍清理作業，累計至今年七月共清查公告三萬三千多筆土地，其中兩千九百九十七筆土地公告後仍無人辦理登記，地政局代為標售，又因兩次皆無人投標，如今有總價逾卅三億元的土地，全數變成國有地。

土地權利人10年內 持文件申請價金

不過，地政局表示，這項作業仍有補救措施，經兩次標售未能標脫的土地，雖然登記為國有地，但土地權利人仍可在十年內持證明文件，申請補發價金，但超過十年就無法領取價金。

內政部在九十七年頒布地籍清理條例，針對光復初期權屬不明或於法不合的土地登記進行清理，新北市截至今年七月止，共清查公告三萬三千八百八十一筆土地，光是公告現值就高達兩百一十一億元。

地政局地籍科科長黃雅萍指出，清理後的土地會逐批公告，給權利人一年時間申請登記，超過一年由市府代為標售，經過兩次標售都流標者，土地會被登記為國有地，但在標售前或登記為國有地之前，若有民眾持證明文件主張權利，標售作業可暫停。

地政局統計，市府從一百年至今共辦理四十八次標售公告作業，標脫一千一百九十八筆，標脫總金額高達廿七億兩千八百萬餘元，另有兩千九百九十七筆土地是第二次標售仍未完成，全數登錄為國有地，總面積約五百廿公頃，若以標售底價加總，價值至少卅三．四億元。

這批國有地 雙溪7公頃為單筆最大

這兩千九百九十七筆被登記為國有地的土地中，面積最大的是位於雙溪區丁子蘭坑段土地，是山坡地保育區農牧用地，靠近雙泰產業道路附近，佔地約七公頃；價值最高的是中和區橫路段土地，坐落於南勢角山保護區，鄰近興南路三段，依一○六年公告現值計算，總價約四千五百萬元。

黃雅萍指出，代為標售的土地有四種類型，包括神明會土地、日治時期株式會社土地、住址不完整或所有權人姓名記載不全，以及權利主體不明等，市府依據當時土地市價或建築物徵收補償費查估基準及應納稅賦，訂定標售底價。