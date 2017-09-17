〈北部〉林采瑩「俯瞰」 摘宜蘭椅設計金獎

2017-09-17

綠稻椅墊圖 打動評審心

〔記者江志雄／宜蘭報導〕今年宜蘭椅設計大賞成績揭曉，女大生林采瑩的「俯瞰」，用積木組合原理設計，椅墊圖案融入蘭陽平原綠油油稻田意象，作品散發出濃濃宜蘭味，摘下創意組金獎。

宜蘭椅設計大賞由宜蘭縣文化局主辦，鼓勵設計師做出有宜蘭特色座椅，已邁入第五年，有創意組、實利組，分別代表創意發展與實際量產兩大願景。本屆有三十五國共一千三百九十五件投件，選出二十件進入決選。

實利組金獎 從缺

經過評選，各組選出前三名及佳作，昨天在中興文創園區公布得獎名單，由文化局長李志勇頒獎。創意組前三名依序是林采瑩的「俯瞰」、吳文鈺的「豐收小鹿lalikid」、何佳峰「竹圍」；實利組則金獎從缺，銀獎是張凱揚的「甲仙小凳」、銅獎陳錦儒「田園樂」。

林采瑩是台中人，就讀台灣師大設計系三年級，多次到宜蘭旅遊，對宜蘭風土民情留下深刻印象，「俯瞰」用三層椅子重疊組合，具收納功能，綠色椅墊象徵純淨美好的宜蘭意象，獲頒金獎及獎金二十萬元。

「甲仙小凳」則有倡議環境保育意涵，設計人張凱揚從新聞得知，宜蘭縣大礁溪地區獨角仙生態豐富，引來不肖人士捕捉販售，盼透過作品喚起各界重視獨角仙的保育。

文化局希望把得獎作品推薦給產業界，加以規格化量產推向市場，成為實用的創作椅，去年有件獲獎椅子被廠商相中，納入生產線，產品即將上市；今年得獎作品，本月三十日到十月十五日，移往台南市參加台灣設計展，十月二十日到十一月中旬在羅東文化工場展出。