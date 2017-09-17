〈北部〉東部幹線添新車 明年可望回歸12節列車

2017-09-17

〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕交通部將陸續對花東鐵路雙軌化、北迴線瓶頸路段三軌化等進行重大建設。立法委員蕭美琴出席台鐵花蓮站新、卸任站長交接時強調，明年台鐵局採購新車，並特別要求回歸過去十二節列車，以提升東部幹線的座位運能。

台鐵花蓮站新任站長林德香剛上任。立委蕭美琴在交接儀式中，特別提及花蓮站是全國營運量第二大車站，業務相當繁重，不僅是花蓮人對外重要的交通主力要道，更是許多觀光客進出的門戶。

蕭美琴促花蓮火車站 增加人力

蕭美琴說，花蓮站長角色吃重，加上台鐵近年人力不足，讓基層都很辛苦，行政院目前已核定五億多元經費，改善台鐵基層人力待遇，後續也將為花蓮站繼續爭取人力補足，實現在地化招募目標。

東部軌道容量 無法大量加開班次

她說，普悠瑪和太魯閣號列車每列只有八節車廂、三百七十二個座位，但東部軌道容量有限，無法大量加開班次，形成東部假日一票難求的問題，明年台鐵局也將採購新車，並特別要求回歸過去十二節的列車，可望有效提升運能乘載更多旅客，改善花蓮對外交通。

台鐵：擬開放站票 運能再加倍

花蓮運務段長吳金添說，花蓮站提供的運能已逐年增加，十年前每日約僅提供一萬個座位，迄今最大運能可達二萬七千個，但因應觀光人潮的成長，熱門尖峰時段的車票供給，仍無法滿足市場需求，未來若有新的十二節列車進駐，座位將可再增加卅％以上，加上開放站票，運能就能加倍。

由於今年中秋節與國慶日僅差四天，台鐵預計會為花東地區帶來大量人潮，東部幹線總計將加開二一O列次，並針對東部地區疏運，十月四日、七日至十日止每日開行樹林至宜蘭及花蓮直達對號區間快車三往返，共卅列次，還提供台北到宜蘭一百元、台北到花蓮二百元的優惠票價。

台鐵表示，十月三日、四日及國慶連假的節前、節後離峰時段，將加開樹林往返花蓮、台東七折紅眼列車；十月六日、七日及十日加開東線返鄉實名制列車，中秋節車票將於十九日零時起開放預訂、國慶假期車票則自廿二日零時起開放。另實名制班次於二十九日六時起開放身分證Ｕ、Ｖ開頭及一O六年八月一日以前設籍花東縣民網路訂票。